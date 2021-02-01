Нужен сайт, по структуре, похожий на сайт объявлений "Юла". То есть с возможностью, после регистрации, пользователя, размещать в выбранном тематическом разделе информацию и фотографии. (временного ограничения размещения информации не нужно). Но, нужна опция -устанавливать и регулировать оплату этого размещения. Речь идет о каталоге развлекательны программ и компаний. Желательно, чтобы была возможность регулировать в меню количество тематических разделов.