Сделать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт60 заявок1775 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт с прайс листом и контактами на одну страницу

3 года назад
guest_16120368272377
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать лендинг html на основе 2 существующих по ТЗ

    Добрый день! Нужен лендинг на html для продажи товара под ключ. Домен на хостинге уже есть, доступ предоставлю. Есть лендинг, с которого надо взять структуру и некоторые блоки, и второй – с которого надо взять дизайн – ...

    HTML
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать несколько несложных сайтов

    Добрый день! Необходимо создать несколько несложных сайтов под ключ. Цель сайта ознакомление с услугами и получение звонка от клиента. Сайт для бюро переводов. Ждем примеры работ, стоимость и сроки. С уважением.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • VUE.js программист

    Нужен опытный VUE програмист доделать фронт проекта. Бэка на ларавель Программист нужен высокого уровня Задача - поставить новый дизайн на старый сайт + местами доработать и расширить функционал. Работа по договору ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт по поднятию уникальности текста

    сайт по поднятию уникальности текста, яркий пример на который хочется быть похожим антиплагиат фокс анфокс ру- все те же функции, красивый дизайн, проверка по тем системам как у них, суть сервиса- загружается ворд документ текстовый ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт по онлайн курсам

    Требуется разработать портал по онлайн курсам. 1. С личным кабинетом потенциального ученика (ищет курсы) - может оставлять отзывы по курсу (обязательно загрузка скана чека об оплате, а также № и дата заказа в онлайн курсе) + поставить ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка Landig Page на Bootstrap

    Необходимо сверстать адаптивный Landig Page на bootstrap 4-5 из шаблона в figma (десктоп + планшет + мобильная).  Т.к это Landig Page, необходимо добавить визуальных эффектов: плавная прокрутка, плавный переход к блокам, эффект появления заголовков во время прокрутки ...

    Bootstrap
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад