Верстка Landig Page на Bootstrap

Необходимо сверстать адаптивный Landig Page на bootstrap 4-5 из шаблона в figma (десктоп + планшет + мобильная).

Т.к это Landig Page, необходимо добавить визуальных эффектов: плавная прокрутка, плавный переход к блокам, эффект появления заголовков во время прокрутки и т.д.

(Рассмотрим варианты, предложенные исполнителем)

1. Верхний nav (лого, контакты, меню). Во время прокрутки должен оставаться в зоне видимости.

2. Заказать звонок, оставить заявку. (модальное окно с формой заказа звонка), есть в шаблоне. Форма должна быть рабочая, письма должны приходить на email. Проверка полей, reCAPTCHA v3.

2.1. При вводе номера телефона в формах, автоматом подставляется +7.

2.2. После нажатия кнопки "Отправить", поля очищаются и под кнопкой появляется надпись зеленым

цветом, “Спасибо! Ваше сообщение отправлено”.

2.3. Чекбокс и ссылка на страницу пользовательского соглашения.

3. Наши проекты. (галерея слайдер с возможностью увеличить фото, фото открывается в всплывающем окне с возможностью пролистывания).

4. Форма обратной связи. Аналогичная работа что и в формах "Заказать звонок, оставить заявку".

5. Мобильное меню. Должно открываться с эффектом плавного выдвижения справа или плавного появления.

5.1 Закрытие не только крестиком, но и кликом по свободному полю.

Требования:

1. Чистый html5.

2. Использование библиотеки bootstrap

3. Использование google fonts

Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны на ios и android), соблюдена кроссбраузерность.

Ссылка на шаблон: https://www.figma.com/file/XIQFTwknMvFxJGkWauE1g8/Untitled?node-id=0%3A1