Верстка Landig Page на Bootstrap

Нужен сайт, на котором человек можете забронировать произвольное количество парковочных мест, и потом продлять эту парковку по мере приближения окончания срока (т.е. должен быть функционал личного кабинета соответствующий), места, которые не продляются, выставляются на всеобщее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать адаптивный Landig Page на bootstrap 4-5 из шаблона в figma (десктоп + планшет + мобильная).
Т.к это Landig Page, необходимо добавить визуальных эффектов: плавная прокрутка, плавный переход к блокам, эффект появления заголовков во время прокрутки и т.д.
(Рассмотрим варианты, предложенные исполнителем)
1. Верхний nav (лого, контакты, меню). Во время прокрутки должен оставаться в зоне видимости.
2. Заказать звонок, оставить заявку. (модальное окно с формой заказа звонка), есть в шаблоне. Форма должна быть рабочая, письма должны приходить на email. Проверка полей, reCAPTCHA v3.
2.1. При вводе номера телефона в формах, автоматом подставляется +7.
2.2. После нажатия кнопки "Отправить", поля очищаются и под кнопкой появляется надпись зеленым
цветом, “Спасибо! Ваше сообщение отправлено”.
2.3. Чекбокс и ссылка на страницу пользовательского соглашения.
3. Наши проекты. (галерея слайдер с возможностью увеличить фото, фото открывается в всплывающем окне с возможностью пролистывания).
4. Форма обратной связи. Аналогичная работа что и в формах "Заказать звонок, оставить заявку".
5. Мобильное меню. Должно открываться с эффектом плавного выдвижения справа или плавного появления.
5.1 Закрытие не только крестиком, но и кликом по свободному полю.
Требования:
1. Чистый html5.
2. Использование библиотеки bootstrap
3. Использование google fonts
Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны на ios и android), соблюдена кроссбраузерность.
Ссылка на шаблон: https://www.figma.com/file/XIQFTwknMvFxJGkWauE1g8/Untitled?node-id=0%3A1
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт3 года назад
Желателен опыт работы в разработке подобных проектов. Если у вас есть опыт, то приветствуются предложения по улучшению и изменению концепции аукциона. Саму концепцию с перечнем основных особенностей можно прочитать здесь --> https://docs.google.com/document/d/1Krl6okDF_hUYXFbWBFFTTwScdGrTXYVtRKLVZNsXyjs/edit?usp=sharing Интересуют сроки реализации проекта, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужен сайт для онлайн-курса. Занимаюсь макияжем. Сейчас успешно провожу обучения офлайн. Начинаю выходить в онлайн. Нужна быстрая оплата (для всех стран СНГ), чтобы сразу приходило письмо с доступом на курс. Соответственно место, где будут ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт3 года назад
Ставки на турниры в видео-играх Есть ТЗ и дизайн Остальное на вас Оставляйте ТЕЛЕГРАМСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно сделать одностраничный сайт для продажи 1 товара (landing page) под ключ. Тема: Хозяйственный товар для дома Фото, видео и текста (возможно нужно будет немного рерайтнуть для сайта) предоставлю.Сайты «под ключ»58 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день Нужно создать сайт по продаже и установке светодиодных экранов ( аналог apex-led ) Форма оплаты не нужна, цены для информации.Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Есть задача - создать [b]сайт с нуля на фреймворке [/b](любом) - который лучше подойдет для проекта. [b]Тз прилагается[/b]. Жду ваши предложения насчет сроков (+-) и бюджета. [b]Только безопасная сделка. [/b] Спасибо!Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт3 года назад
- $70
Необходимо максимально похоже выполнить сайт на платформе Tilda, включая дизайн, анимацию. Ссылку на сайт скину в личку. Наполнение будет другоеСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте, надо разработать сайт на основе дизайна концепта, который пока в разработке, будет готов к середине февраля. Ищу разработчика заранее, потому что надо будет сразу приступить к разработке. https://zno.osvita.ua/ типо такого сайта будет по ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен сайт на тематику строительных работ с админкой, чтобы можно было загружать свои примеры работ и редактировать наименование услуг и цен, без привлечения третьего лица.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад