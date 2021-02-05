Верстка Landig Page на Bootstrap

Сайты «под ключ»Завершен14 заявок670 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать адаптивный Landig Page на bootstrap 4-5 из шаблона в figma (десктоп + планшет + мобильная). 

Т.к это Landig Page, необходимо добавить визуальных эффектов: плавная прокрутка, плавный переход к блокам, эффект появления заголовков во время прокрутки и т.д.

(Рассмотрим варианты, предложенные исполнителем)

1. Верхний nav (лого, контакты, меню). Во время прокрутки должен оставаться в зоне видимости.

2. Заказать звонок, оставить заявку. (модальное окно с формой заказа звонка), есть в шаблоне. Форма должна быть рабочая, письма должны приходить на email. Проверка полей, reCAPTCHA v3.

2.1. При вводе номера телефона в формах, автоматом подставляется +7.

2.2. После нажатия кнопки "Отправить", поля очищаются и под кнопкой появляется  надпись зеленым

цветом, “Спасибо! Ваше сообщение отправлено”.

2.3. Чекбокс и ссылка на страницу пользовательского соглашения.

3. Наши проекты. (галерея слайдер с возможностью увеличить фото, фото открывается в всплывающем окне с возможностью пролистывания).

4. Форма обратной связи. Аналогичная работа что и в формах "Заказать звонок, оставить заявку".

5. Мобильное меню. Должно открываться с эффектом плавного выдвижения справа или плавного  появления.

5.1 Закрытие не только крестиком, но и кликом по свободному полю.

Требования:

1. Чистый html5.

2. Использование библиотеки bootstrap

3. Использование google fonts

Страницы должны быть полностью адаптивны под все устройства (десктопы, планшеты, мобильные телефоны на ios и android), соблюдена кроссбраузерность.

Ссылка на шаблон: https://www.figma.com/file/XIQFTwknMvFxJGkWauE1g8/Untitled?node-id=0%3A1

Bootstrap
3 года назад
Lenber
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
iboisaev
Ибрагим 
24 годаГрузия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
$50
7 дней
Отличный исполнитель, всегда на связи, быстро исправляет замечания, качественно выполнена работа, рекомендую!
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Разработать онлайн сервис аренды парковочных мест в связке с Битрикс24

    Нужен сайт, на котором человек можете забронировать произвольное количество парковочных мест, и потом продлять эту парковку по мере приближения окончания срока (т.е. должен быть функционал личного кабинета соответствующий), места, которые не продляются, выставляются на всеобщее ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка скандинавского аукциона

    Желателен опыт работы в разработке подобных проектов. Если у вас есть опыт, то приветствуются предложения по улучшению и изменению концепции аукциона. Саму концепцию с перечнем основных особенностей можно прочитать здесь --&gt; https://docs.google.com/document/d/1Krl6okDF_hUYXFbWBFFTTwScdGrTXYVtRKLVZNsXyjs/edit?usp=sharing Интересуют сроки реализации проекта, ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт онлайн-курса

    Здравствуйте. Нужен сайт для онлайн-курса. Занимаюсь макияжем. Сейчас успешно провожу обучения офлайн. Начинаю выходить в онлайн. Нужна быстрая оплата (для всех стран СНГ), чтобы сразу приходило письмо с доступом на курс. Соответственно место, где будут ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Одностраничный сайт для продажи 1 товара - landing page

    Здравствуйте! Нужно сделать одностраничный сайт для продажи 1 товара (landing page) под ключ.  Тема: Хозяйственный товар для дома Фото, видео и текста (возможно нужно будет немного рерайтнуть для сайта) предоставлю.

    Сайты «под ключ»58 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Добрый день Нужно создать сайт по продаже и установке светодиодных экранов ( аналог apex-led ) Форма оплаты не нужна, цены для информации.

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта под ключ (только не CMS)

    Добрый день, Есть задача - создать [b]сайт с нуля на фреймворке [/b](любом) - который лучше подойдет для проекта. [b]Тз прилагается[/b]. Жду ваши предложения насчет сроков (+-) и бюджета. [b]Только безопасная сделка. [/b] Спасибо!

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт образовательная платформа

    Здравствуйте, надо разработать сайт на основе дизайна концепта, который пока в разработке, будет готов к середине февраля. Ищу разработчика заранее, потому что надо будет сразу приступить к разработке. https://zno.osvita.ua/ типо такого сайта будет по ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт под ключ

    Нужен сайт на тематику строительных работ с админкой, чтобы можно было загружать свои примеры работ и редактировать наименование услуг и цен, без привлечения третьего лица.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад