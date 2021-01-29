Разработать онлайн сервис аренды парковочных мест в связке с Битрикс24

Нужен сайт, на котором человек можете забронировать произвольное количество парковочных мест, и потом продлять эту парковку по мере приближения окончания срока (т.е. должен быть функционал личного кабинета соответствующий), места, которые не продляются, выставляются на всеобщее обозрение и могут быть забронированы кем угодно. По мере приближения окончания срока аренды сайт рассылает арендаторам уведомления о необходимости продления сроков. Арендатор может продлить частично (если он арендует несколько мест, то какие-то может продлить, от каких-то отказаться и непродленные уходят в общий доступ). На сайте должна быть возможность оплатить.

Изначально виделось решение как связка сайт+Битрикс24, где в Битриксе идет отслеживание сроков и все напоминания, а на сайте личный кабинет и оплаты. Но рассмотрю любые варианты.

Предлагайте свои варианты решения, сроки и цену. Просьба не спамить многостраничными описаниями ваших предыдущих проектов, а писать конкретно по теме.