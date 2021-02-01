Занимаюсь разработкой сайтов на платформе Tilda под ключ (Уникальный дизайн и функционал), полной упаковкой бизнеса (Логотип, айдентика, соц.сети)
Мои навыки: разработка дизайн макетов, логотипов, сайтов на платформе Tilda, рекламных креативов, упаковка социальных сетей.
Почему работать нужно именно со мной?: принятие правок, не просто выслушаю и сделаю - скажу как будет лучше, скорость и качество выполнения работы.
Этапы работы: Анализирую ЦА и конкурентов, разрабатываю черновой вариант, вношу нужные правки, создаю презентацию финального варианта, сопровождаю проект на всех этапах его реализации.
Мое портфолио: vk.com/yaroslavsmola
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн концепт главной страницы - сайта доставки65 просмотров
- Логотип сети автомоек "Мойдодыр"111 просмотров
Отзывы заказчиков
$420
2 балла
4 года назад
Не успел оценить профессиональные качества исполнителя. После первого общения стало понятно, что у человека отсутствует понятие клиентоориентированности и, даже, элементарной вежливости, зато много амбиций, условий и требований. Принципиально стараюсь не работать с такими исполнителями, нервы и время терять не хочется. Отказался от его услуг.