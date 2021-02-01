Занимаюсь разработкой сайтов на платформе Tilda под ключ (Уникальный дизайн и функционал), полной упаковкой бизнеса (Логотип, айдентика, соц.сети)

Мои навыки: разработка дизайн макетов, логотипов, сайтов на платформе Tilda, рекламных креативов, упаковка социальных сетей.

Почему работать нужно именно со мной?: принятие правок, не просто выслушаю и сделаю - скажу как будет лучше, скорость и качество выполнения работы.

Этапы работы: Анализирую ЦА и конкурентов, разрабатываю черновой вариант, вношу нужные правки, создаю презентацию финального варианта, сопровождаю проект на всех этапах его реализации.

Мое портфолио: vk.com/yaroslavsmola