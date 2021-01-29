Разработать сайт онлайн-курса

Здравствуйте. Нужен сайт для онлайн-курса. Занимаюсь макияжем. Сейчас успешно провожу обучения офлайн.

Начинаю выходить в онлайн. Нужна быстрая оплата (для всех стран СНГ), чтобы сразу приходило письмо с доступом на курс. Соответственно место, где будут храниться записанные видеоуроки и ДЗ.

На сайт планирую потом вести рекламу и активно продвигать со своей инсты. Фото для сайта есть.

Хочу на Тильде. Запускаю курс в конце февраля.

Сколько будет стоить?