Создание веб-сайта по образцу

$70
Сайты «под ключ»Завершен27 заявок1246 просмотров
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Необходимо максимально похоже выполнить сайт на платформе Tilda, включая дизайн, анимацию. Ссылку на сайт скину в личку. Наполнение будет другое

3 года назад
guest_16118584452627
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
NikitaHoriachko
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$180
5 дней
Вся работа выполнена в срок, были учтены все требования и соблюден бюджет. На все вопросы ответы получали оперативно, всегда был на связи и держал в курсе процесса выполнения работы. Так же порадовал креативный подход, предложения по улучшению сайта со стороны маркетинга. Сразу видно, что человек находится на своём месте и действительно делает классную работу, полностью погружаясь в неё. Работать было приятно, при необходимости обязательно обратимся ещё!
Спасибо за проект! С удовольствием поработаю над будущими! Заказчик отличный! На связи, приятный в общении, с понятными желаниями и быстрой оплатой!
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