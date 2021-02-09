Создание веб-сайта по образцу

Найти иностранный сайт ( Англии, Италии и тд ) с похожими моделями как у нашего Производства сделать копию на русском языке. Сайт продающий_ инста meb.lux надо с ней интегрировать
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Необходимо максимально похоже выполнить сайт на платформе Tilda, включая дизайн, анимацию. Ссылку на сайт скину в личку. Наполнение будет другое
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