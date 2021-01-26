Сайт на WordPress

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок1448 просмотров
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Добрый день!

Меня интересует создание сайта на WordPress для сдачи жилья в аренду в Черногории. 

2 языка - Рус, Англ

10-15 страниц

Слайдер на главной странице

У меня есть 8 обьектов на данный момент, планирую добавить еще около 25 апартаментов позже. 

Пока не буду принимать оплату онлайн, но потребуется эта опция на будущее.

Нужны:

SEO

Аналитика

Мобильная версия

Плагины

Web cache

Домен

Дизайн логотипа (вместо якоря)

Прикрепила файлы примерной цветовой гаммы и дизайна. Предложения и улучшения приветствуются. 

Сайты, которые нравятся по дизайну и содержанию: www.specialumbria.com, www.bluecoast.me

Какая стоимость создания такого сайта?

Сроки выполнения?

С уважением, 

Олеся Ткаченко

WordPressСайт на WordPress
3 года назад
olesya-t
Олеся 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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