Лендинг для детской столярной мастерской

Добрый день. Нужна доверстка и натяжка на wordpress+woocommerce сайта по готовому дизайну. Есть купленный шаблон, уже установлен на вордпресс и готов к работе: https://sindsen.mein-projekt-live.de/ Сам шаблон на сайте разработчика: https://preview.themeforest.net/item/basel-responsive-ecommerce-theme/full_screen_preview/14906749 Есть дизайн, основанный на этом шаблоне, предоставлю после старта в PSD: - ...