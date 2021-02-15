Сделать landing page на Tilda

Для социального проекта против домашнего насилия нужно разработать сайт, где будут размещены видео уроки по праву, психологии и самообороне
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать качественный продающий лендинг на ТИЛЬДА по продажи женской одежды
На лендинге должно быть не боле 5 наименований товара
преимущественно для мобильной версии
пример http://sale-odezhda.space/3236e/
нужно сделать так же, но визуально изменить
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