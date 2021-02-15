Сделать landing page на Tilda

Сайты «под ключ»Завершен39 заявок1905 просмотров
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Нужно создать качественный продающий лендинг на ТИЛЬДА по продажи женской одежды 

На лендинге должно быть не боле 5 наименований товара 

преимущественно для мобильной версии 

пример http://sale-odezhda.space/3236e/ 

нужно сделать так же, но визуально изменить 

Tilda
3 года назад
Loter85
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
lost2710
Павел 
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$50
3 дня
Делает хорошо, качественно
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству.
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