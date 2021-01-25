создать многостраничный сайт для салона красоты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим веб-сайт "Под Ключ" на 6 страницах. Компания занимается дизайном и ремонтом квартир "Под Ключ".
Интересует только дизайн с программированием, cайн на платформах типа Tilda не предлагать. Лаконичный стиль, но в то же время не скучный. Все страницы должны быстро грузиться. На главной странице должны быть представлены некоторые из завершенных проектов (5-6), обозначены преимущества компании и указаны руководящие лица (с фото). Также необходимы страницы: портфолио, цены, дизайн-проект, отзывы, контакты. Для админов необходим удобный доступ к управлению, с возможностью добавлять во все рубрики тексты и фото. Сообщите, пожалуйста, стоимость, срок и порядок оплаты.
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