Нужно создать качественный продающий лендинг на ТИЛЬДА по продажи женской одежды На лендинге должно быть не боле 5 наименований товара преимущественно для мобильной версии пример http://sale-odezhda.space/3236e/ нужно сделать так же, но визуально изменить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт частного мастера по изготовлению печатей и штампов.
По первоначальной задумке сайт должен быть построен на открытой платформе (напрмер, Wordpress), без необходимости вносить абонетскую плату за пользование платформой.
На выходе сайт должен без труда обслуживаться, а его наполнение оперативно редактироваться конечным пользователем без привлечения стороннего администратора.
Дизайн – современный, строгий (с четкими, геометрически строгими кнопками-опциями) качественными, красивыми фоновыми картинками-коллажами, связанными с изготовлением печатей и штампов (оттиски простых и сложных, в т.ч. гербовых печатей, оснастки автоматические, ручные иэксклюзивные и т.д.).
Сайт должен быть максимально простым. Это частный сайт, а не сайт крупной компании со множеством товаров и/или услуг. Поэтому эксклюзивность - третестепенна, простота и бюджетность - приоритетны. Наличие в портфолио исполнителя подобных сайтов - всецело приветствуется.
Сайт должен быть скомпонован в высоком разрешении, но в то же время не быть тяжеловесным, свободно без задержек загружающимся на устройствах разного типа, пользователями с разной скоростью интернета, с его различными трафико-скоростными ограничениями. При открытии на разных устройствах сайт должен автоматически адаптироваться под разные по соотношению сторон и разрешению экраны.
Сайт должен быть максимально простым, фон и опционал не должен выглядеть перегруженным всевозможными текстово-графическими лишними ненужностями. При посещении сайта пользователь должен сразу концентрироваться на сути своего вопроса, а не «бегать глазами» сквозь дебри выпяченного второстепенного наполнения в поисках нужной кнопки, информации или контакта.
Основа сайта для пользователя – первая главная страница. Посетив ее пользователь сразу должен увидеть содержательный текст, прочитав который должен понять, что это то, что что нужно, и позвонить/написать, кликнув на функциональные кнопки контактов.
Текст первой страницы и опционально включенных подстраничек кнопок-меню по объему и содержанию должен быть легко изменяемым и редактируемым. Пример текста главной страницы по объему – в прикрепленном скриншоте. Объем текста и его стиль (шрифты, выделения, размер символов) должны легко корректироваться пользователем.
Шапка сайта должна содержать КЛИКАБЕЛЬНЫЕ контактные данные: телефон, e-mail, WhatsApp. Должна быть предусмотрена возможность для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ оперативно и без особых усилий
заменить контактные данные, убрать/добавить контактную опцию (например, добавить
или скрыть, при необходимости, Вайбер, ссылку на страничку Вконтакте и т.д.) так, чтобы это не нарушало эстетику сайта).
Опция "написать письмо" или "отправить заявку" должна предусматривать отпраку письма на сторонние почтовики (mail.ru , например) без ограничения объема текста письма и количества/размера прикрепляемых файлов.
Сайт должен быть установлен счетчик Яндекс-метрики в рекламной кампании Яндекс.Директ и соответствующий опционал ГуглЭдвордс, собственный счетчик посещений и др.
Горизонтальные и вертикальные (справа) кнопки-опции должны 1) быть убираемыми (скрываемыми при необходимости) и добавляемыми.
Сами подстранички кнопок-опций должны быть легко наполняемями текстовым, графическим, динамическим (Гиф-контент) и смешанным содержанием без ограничений по объему и типу контента). Например, образцами печатей, оснасток и т.п., прикрепленных с предпросмотром файлами для скачивания.
В подстранички кнопок-опций должна быть опционально заложена возможность добавления таких же кнопок-опций Конкретные примеры сайтов специально не привожу, а жду ссылок-предложений. В данный момент на Яндекс.Директе и ГуглЭдвордсе рекламируются простейшие странички: https://89264767265.ru/, https://project1166238.turbo.site/ ,которые должны быть оперативно заменены на искомый сайт.
Жду ссылки на примеры аналогичных сайтов такой же тематики, которые можно взять за основу, с обозначением примерных сроков исполнения и стоимости работы
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