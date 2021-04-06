RUNECT web-industry

RUNECT работает с 2008 года и на сегодняшний день является IT-компанией полного цикла. В том далеком году нас впервые попросили создать сайт, самый простой, а теперь список наших услуг существенно пополнился:

Разработка сайтов;

Поддержка сайтов;

Продвижение сайтов;

Контекстная реклама;

SEO анализ и продвижение;

SMM - ведение и реклама в соц. сетях;

Разработка мобильных приложений;

IT-аутсорсинг;

Разработка фирменного стиля (брендбука)

Доработка уже готового сайта, а также лечение от вирусов;

Многое другое из сферы IT.

RUNECT сегодня — это огромный опыт в области IT-технологий в Центральном федеральном округе и за его пределами.

Работаем по всей России уже на протяжении 12 лет.

Занимаем 2-ое место по разработке интернет-магазинов,

а так же 3-е среди всех веб-студий своего региона за 2019 год.

Являемся "Золотыми сертифицированными" партнерами 1С-Битрикс,

и "бизнес" партнерами Битрикс24.

Мы активно работаем с образовательными учреждениями: нам доверяют ВУЗы, техникумы, школы. На базе гимназии №1 г.Брянска нами внедрён проект программного обеспечения собственной разработки для образовательных учреждений "RU-SCHOOL".

Кроме того, среди наших клиентов есть предприятия и организации, которые работают в сферах торговли, промышленности, дизайна, медицины, а так же строительные организации, поставщики стройматериалов, интернет-магазины, салоны красоты и другие.

Оказывая профессиональные услуги разработки и дизайна сайтов, полноценного и комплексного продвижения сайтов в сети интернет, мы открываем для вас весь потенциал интернет-технологий, передавая вашему бизнесу мощный импульс к прогрессу и совершенствованию.