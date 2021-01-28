Создать сайт образовательная платформа

Здравствуйте, надо разработать сайт на основе дизайна концепта, который пока в разработке, будет готов к середине февраля. Ищу разработчика заранее, потому что надо будет сразу приступить к разработке. https://zno.osvita.ua/ типо такого сайта будет по наполнению, но дизайн в стиле скиллбокс, планируется с 3д моделями. Всего 11 уникальных страниц, остальные повторяются. Кидайте портфолио, примерную цену ( в каких пределах), время также.

Можно вопросы в обсуждения / лс