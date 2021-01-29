Создать сайт компании

Нужен сайт, на котором человек можете забронировать произвольное количество парковочных мест, и потом продлять эту парковку по мере приближения окончания срока (т.е. должен быть функционал личного кабинета соответствующий), места, которые не продляются, выставляются на всеобщее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно создать почти копию сайта компании, только упрощенную версию.
сайт
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