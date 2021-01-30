Создать лендинг html на основе 2 существующих по ТЗ

Добрый день!

Нужен лендинг на html для продажи товара под ключ. Домен на хостинге уже есть, доступ предоставлю.

Есть лендинг, с которого надо взять структуру и некоторые блоки, и второй – с которого надо взять дизайн – цвета, шрифты, размер заголовков и картинки (он скачанный, файлы передам).

Есть подробное ТЗ со списком блоков, со всеми текстами и картинками. ТЗ и ссылки на ленды отправлю исполнителю