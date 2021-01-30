Создать лендинг html на основе 2 существующих по ТЗ

Нужен сайт, на котором человек можете забронировать произвольное количество парковочных мест, и потом продлять эту парковку по мере приближения окончания срока (т.е. должен быть функционал личного кабинета соответствующий), места, которые не продляются, выставляются на всеобщее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен лендинг на html для продажи товара под ключ. Домен на хостинге уже есть, доступ предоставлю.
Есть лендинг, с которого надо взять структуру и некоторые блоки, и второй – с которого надо взять дизайн – цвета, шрифты, размер заголовков и картинки (он скачанный, файлы передам).
Есть подробное ТЗ со списком блоков, со всеми текстами и картинками. ТЗ и ссылки на ленды отправлю исполнителю
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