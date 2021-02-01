Запрос цен и сроков по созданию информационного сайта.

Здравствуйте ув. участники weblancer'а. Нужно сделать информационный сайт для одной ТМ из Китая. Больше информации найдёте во вложении. С выбранным исполнителем будет разработано совместно подробное ТЗ и заключен договор на создание сайта.

Готов ответить на ваши вопросы, обсудить условия и т.п.

Жду откликов. Спасибо.