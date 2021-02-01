Запрос цен и сроков по созданию информационного сайта.

1. личный кабинет для пользователя и администратора (владельца). 2. Пользователь регистрируется, подтверждает по емаил. 3. В админке пользователя 3 шаблона сайтов, среди которых он может выбрать один из трех. Шаблону я предварительно загружаю. Шаблоны состоят из блоков: ...
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Здравствуйте ув. участники weblancer'а. Нужно сделать информационный сайт для одной ТМ из Китая. Больше информации найдёте во вложении. С выбранным исполнителем будет разработано совместно подробное ТЗ и заключен договор на создание сайта.
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Жду откликов. Спасибо.
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