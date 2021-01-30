Сайт строительной компании.

Сайты «под ключ»Закрыт43 заявки1869 просмотров
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Добрый день, сам являюсь разработчиком, очень сильный завал, не успеваю.

Нужно сделать эффектный сайт для продажи строительных объектов, подробное ТЗ в личку, об оплате договоримся.

Сроки: месяц.

3 года назад
PashaR
Павел 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв