Нужен сайт, по структуре, похожий на сайт объявлений "Юла". То есть с возможностью, после регистрации, пользователя, размещать в выбранном тематическом разделе информацию и фотографии. (временного ограничения размещения информации не нужно). Но, нужна опция -устанавливать и ...
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Требуется сайт, по структуре похожий на сайт объявлений "Юла". С возможностью, для заказчика, после регистрации, размещать информацию и фото, в выбранном разделе (желательно иметь возможность регулировать количество разделов). И возможностью получения оплаты и регулирование её объема за размещенную информацию. Тема сайта - каталог развлечений и предложений от компаний.
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