Лендинг на wordpress по продаже фотообоев, собственного производства

То же самое Создание сайта китайской ТМ с каталогом, но без функций ИМ. См вложение. Предлагайте свои цены и указывайте ориентировочные сроки. Ждем откликов, спасибо! P.S. Вчера это же самое задание было размещено с другого аккаунта, ...