Нужна консультация по созданию сайта в конструкторе

То же самое Создание сайта китайской ТМ с каталогом, но без функций ИМ. См вложение. Предлагайте свои цены и указывайте ориентировочные сроки. Ждем откликов, спасибо! P.S. Вчера это же самое задание было размещено с другого аккаунта, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация веб-дизайнеров и разработчиков, которые имеют опыт верстки HTML и использования конструкторов сайта.
Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.
Процесс - 60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне.
Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш
Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или
имейл, если требуется.
От вас - Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования
конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш
конструктор с тем, что уже использовали.
Требования - Производительный компьютер, стабильно быстрое интернет
соединение и работающий микрофон для общения, установленные Skype и
браузер, не менее 500мб свободного места на диске.
Также нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и динамиков.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
Зразок https://shamining.com Пару сторінок, англомовний контент. Реєстрація клієнтів, за допомогою логіна\соц.мереж (ФБ, твітер, гугл) Графік виплат дивідендів. Відгуки з модерацією. Контент (бажано відміне знання англійської), мультимовність.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сайт, по структуре похожий на сайт объявлений "Юла". С возможностью, для заказчика, после регистрации, размещать информацию и фото, в выбранном разделе (желательно иметь возможность регулировать количество разделов). И возможностью получения оплаты и регулирование её ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен сайт, по структуре, похожий на сайт объявлений "Юла". То есть с возможностью, после регистрации, пользователя, размещать в выбранном тематическом разделе информацию и фотографии. (временного ограничения размещения информации не нужно). Но, нужна опция -устанавливать и ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Всех приветствую прошу вас внимательно прочитать ТЗ Идея сайта вызвать водителя по выбору то есть водитель предлагает свою цену за услугу , а клиент соответственно выбирает из многих предложений Доработать сайт и изменить дизайн для вызова водителя ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте ув. участники weblancer'а. Нужно сделать информационный сайт для одной ТМ из Китая. Больше информации найдёте во вложении. С выбранным исполнителем будет разработано совместно подробное ТЗ и заключен договор на создание сайта. Готов ответить на ваши ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
1. личный кабинет для пользователя и администратора (владельца). 2. Пользователь регистрируется, подтверждает по емаил. 3. В админке пользователя 3 шаблона сайтов, среди которых он может выбрать один из трех. Шаблону я предварительно загружаю. Шаблоны состоят из блоков: ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, сам являюсь разработчиком, очень сильный завал, не успеваю. Нужно сделать эффектный сайт для продажи строительных объектов, подробное ТЗ в личку, об оплате договоримся. Сроки: месяц.Сайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт с прайс листом и контактами на одну страницуСайты «под ключ»60 заявокЗакрыт3 года назад