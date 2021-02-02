Разработка сайта

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок1730 просмотров
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Нужно создать сайт и привязать способ оплаты картой visa/master card ГРН

Пример https://ibb.co/0snLqFm

3 года назад
guest_16122937554114
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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