Приветствую! Меня зовут Полина и я разработаю Вам качественный сайт до полной оптимизации любой сложности и обеспечу продающим дизайном☺️

Я разрабатываю качественные сайты с нуля до полной оптимизации.в работе со мной Вас ждёт приятный бонус : анализ Вашего бизнеса и консультации бесплатно)Этапы работы:1. Анализ бизнеса и смысловой прототип сайта3. Прототипирование 4. Дизайн сайта в Figma4. Вёрстка на Tilda5. Адаптация под все устройства+ подключение дополнительных функций (оплата, рассылка, настройка Яндекс Метрики и т.д.)Почему Вам нужно сотрудничать именно со мной:+ выполняю работу в сроки, ценю Ваше и своё время+ индивидуальный подход и свежий взгляд+ выполнение работы на высшем уровне+ всегда на связиУсловия работы со мной: предоплата 50%