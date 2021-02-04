Веб-дизайнер

Приветствую! Я - веб-дизайнер, разрабатываю сайты под ключ. И моя цель - предоставить вам качественную услугу!

Что же я делаю для этого? - сбор смыслов о компании, брифа и технического задания на дизайн. - аналитическая работа: исследование вашего рынка и конкурентов, анализ поисковых запросов, анализ поведения и потребностей пользователей и многое другое- прототипирование (бесплатно) - дизайн сайта и верстка- создание адаптивной версии сайтаСроки и цена зависят от типа работы.

Портфолио: http://sadikov-marat.tilda.ws

Для обсуждения проекта пишите в телеграм:@sadikov_marat

Как мы будем сотрудничать с вами:

1. Составим Техническое задание, Договор.

2. Работаю по предоплате.

3. Изучаю целевую аудиторию и сайты конкурентов.

4. Составляем прототип, согласовываем стили сайта.

5. Создаю дизайн в программе figma.

6. Вносим правки, либо же сразу Утверждаем окончательный макет.

7. Отправляю вам сам макет, все использованные в макете изображения, шрифты, для передачи верстальщику. А вы отправляете оставшуюся сумму.

8. Если будут вопросы у верстальщика к дизайну, буду рад объяснить и помочь.

Мой Behance: https://www.behance.net/maratsadikov