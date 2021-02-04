Создать дизайн сайта по заказу суш

$200
Дизайн сайтовЗавершен46 заявок566 просмотров
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Нужен стильный, трендовый сайт с минималистичным стилем.

Минимальные сроки, обязательно ссылку на портфолио

Дизайн сайта
3 года назад
guest_16117376548754
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sadikov-marat154
Марат Садиков 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$190
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все классно, спасибо за проект) Быстрая оплата по договоренности, и четкое тз. Ответственный заказчик!)