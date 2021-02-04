Создать дизайн сайта по заказу суш

Ищем дизайнера для создания лендинг для онлайн-школы йоги. ТЗ, фотографии для лендинга есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен стильный, трендовый сайт с минималистичным стилем.
Минимальные сроки, обязательно ссылку на портфолио
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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