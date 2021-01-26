Переделать 1 картинку

ДОброго дня!

Есть файл разрешения .psb http://joxi.ru/KAgLxNdtKjKaXr

(скорее всего какая-то последняя версия программы, т.е. у кого старые версии то не подойдет)

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в нем есть картинка http://joxi.ru/zANonbGCjXj5kr

в ней нужно заменить картинку http://joxi.ru/p27yn0vhNvNp4r

на эту https://yadi.sk/i/aON_vwDEnUZNig

предварительно наложив на нее похожий фильтр как на оригинале

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в общем, делов на 5 мин

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бюджет минимальный - 100 руб + хороший отзыв

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Пишите как быстро сможете сделать и вашу стоимость