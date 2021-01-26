Дизайн посадочной страницы

Дизайн Landing page с видео на background срок исполнения 5- дней? сфера дизайн- ремонт
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Надо создать адаптивный дизайн на основании предоставленного макета в AI
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