Дизайн посадочной страницы

Нужно сделать редизайн 2х страниц сайта с сохранением стилистики: http://botmasterru.com/buy1/ - сделать страницу более компактной и наглядной, отрисовать кнопки "Купить в 1 клик!" и "Зарегистрироваться и купить". Добавить анимированные GIF/PNG, сменяющиеся при наведении курсора на кнопки ...