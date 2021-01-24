Обновить Дизайн Wordpress с Figma на сайт.

Нужен лендинг на wordpress. Уникальность дизайна не обязательна, главное что бы правильно доносил идею до клиента. С нас будут тексты, которые возможно где-то нужно будет подправить. Мы делаем небольшой стартап в сфере тренингов личностного роста, хотим ...