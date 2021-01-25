Картинки рубрик ушли вправо, помогите исправить

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Здравствуйте

Подскажите как картинки рубрик настроить в css [за отзыв], они ушли вправо, на скриншоте показано....

эти картинки выводит такой скрипт

for ($k=0;$k

if ($current_tr == $tr){$do1_center = $cian1_center.'';}

$cian1_center = $cian1_center.'

';

$cian1_center = $cian1_center.'';

$cian1_center = $cian1_center.''.$category[$k]['name'].'';

$cian1_center = $cian1_center.'';

т.е я создаю папку catimg, и туда заливаю картинки с названием рубрики, и они таким образом выводятся....

по идее в css, вот эти строки отвечают за эти картинки:

[code].category_title img { float:left; margin:1px 10px 10px 0; }right-bottom:-5px;

margin-right: 2px;

}[/code]

3 года назад
Webius2
Олег 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Isamo
Иса 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$1
1 день
Нужно было найти ошибку в коде, Иса быстро справился с задачей и подробно объяснил в чем была проблема.
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