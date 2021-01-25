Картинки рубрик ушли вправо, помогите исправить

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Здравствуйте
Подскажите как картинки рубрик настроить в css [за отзыв], они ушли вправо, на скриншоте показано....
эти картинки выводит такой скрипт
for ($k=0;$k
if ($current_tr == $tr){$do1_center = $cian1_center.'';}
$cian1_center = $cian1_center.'';
$cian1_center = $cian1_center.'';
$cian1_center = $cian1_center.''.$category[$k]['name'].'';
$cian1_center = $cian1_center.'';
т.е я создаю папку catimg, и туда заливаю картинки с названием рубрики, и они таким образом выводятся....
по идее в css, вот эти строки отвечают за эти картинки:
[code].category_title img { float:left; margin:1px 10px 10px 0; }right-bottom:-5px;
margin-right: 2px;
}[/code]
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