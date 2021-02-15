Дизайн игрового портала

Нужно выполнить несколько правок главной страницы макета Figma. Вышлю в ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать дизайн для игрового портала.
Бутстрап сетка, полностью адаптивный дизайн под 2К и 4К мониторы. Так же нужна будет отрисовка версии под моб устройства. Дизайн должен адекватно сомтреться на разрешении от 1366×768 до 3840х2160
Из графики есть логотип, фирменные цвета и сайт пример по которому нужно отрисовать новый дизайн. Другими словами нужно будет перерисовать с сайта донора дизайн под наши фирм цвета и внедрив в него нашу тематику (гейм). Это могут быть гейм иконки, маркеры, и другие элементы.
Так же дам список из нескольких сайтов где есть блоки которые нам нравятся и это нужно повторить.
Кроме главной нужно отрисовать еще 20 внутр страниц
П.С. Важный момент. Оплата ТОЛЬКО или вебмани или пейпал или оплата через сервис вебланс
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