Отрисовать дизайн главной страницы сайта

Техническое задание

Предисловие. Есть работающий сайт dezgarant.kz . Он морально устарел и было приняторешение постепенно его освежить и привести в человеческий вид.

Нужно согласно макету отрисовать дизайн главной страницы

1. Подобрать шрифты, которые будут сочетаться симеющимися

2. Для каждого блока продумать бэкграуды, чтобысекции различались визуально, но требуется не топорное разделение блоков, а

плавный переход, чтобы главная страница выглядела как единое полотно

3. Продумать дизайн кнопок и ховеров

4. Общее оформление для заголовков каждого блока

5. Подобрать ассоциативные картинки и иконки вместозаглушек

6. В качестве банера первого экрана можно использоватьидею с макета, но если предложите лучше, оставлю ваш вариант.

7. Цветовую палитру можно расширить. Главный цветкрасный, остальные должны сочетаться

8. Учесть адаптивные версии

Как резюме: главная страница сайта должна выглядетьсовременно и в светлых тонах.