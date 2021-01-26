7anderson7

Андрей Моренко 7anderson7

 
27 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка главной страницы сайта

    Добрый день. Возьметесь за проект? Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код нужно ...

    OpenCart
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка главной страницы сайта

    Добрый день. Возьметесь за проект? Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код ...

    OpenCart
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка главной страницы сайта

    Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код нужно писать аккуратно, чтобы ...

    OpenCart
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать дизайн лендинга на конструкторе и доработать

    $15

    Задача следующая: нужно скопировать наш лендинг, выполненный на конструкторе https://cleaning.dezgarant.kz/ и доработать дизайн в цветовую схему основного сайта, чтобы он органично вписался во внутреннюю страницу.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать дизайн главной страницы сайта

    Техническое задание Предисловие. Есть работающий сайт dezgarant.kz . Он морально устарел и было приняторешение постепенно его освежить и привести в человеческий вид. Нужно согласно макету отрисовать дизайн главной страницы 1.      Подобрать шрифты, которые будут сочетаться симеющимися 2.      Для каждого блока ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
AndreDesign
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Скопировать дизайн лендинга на конструкторе и доработать
Работаю второй раз с Андреем, очень дружелюбный и приятный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую!
Шикарный результат. Андрей четко понял что от него требуется и выполнил работу с минимальными правками. В проекте были реализованы идеи, которые предложил исполнитель. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
AndreDesign
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$70
10 баллов
3 года назад
Отрисовать дизайн главной страницы сайта
С Андреем сразу же нашли общий язык, спасибо за очень интересный мне проект. Вложил в него душу :)
Работал с Андреем впервые. Результатом работы полностью доволен. Об исполнителе могу сказать следующее: человек с огнем в глазах, имеет чувство стиля, отзывчивый и талантливый. Рекомендую к сотрудничеству. У парня большое будущее
Ответный отзыв