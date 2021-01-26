7anderson7

Добрый день. Возьметесь за проект? Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код нужно ...