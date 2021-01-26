7anderson7

Добрый день. Возьметесь за проект? Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код нужно ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Возьметесь за проект? Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код ...HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код нужно писать аккуратно, чтобы ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Задача следующая: нужно скопировать наш лендинг, выполненный на конструкторе https://cleaning.dezgarant.kz/ и доработать дизайн в цветовую схему основного сайта, чтобы он органично вписался во внутреннюю страницу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Техническое задание Предисловие. Есть работающий сайт dezgarant.kz . Он морально устарел и было приняторешение постепенно его освежить и привести в человеческий вид. Нужно согласно макету отрисовать дизайн главной страницы 1. Подобрать шрифты, которые будут сочетаться симеющимися 2. Для каждого блока ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад