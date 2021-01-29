Скопировать дизайн лендинга на конструкторе и доработать

$15
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка85 просмотров
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Задача следующая: нужно скопировать наш лендинг, выполненный на конструкторе https://cleaning.dezgarant.kz/ и доработать дизайн в цветовую схему основного сайта, чтобы он органично вписался во внутреннюю страницу.

Дизайн лендинга
3 года назад
7anderson7
27 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AndreDesign
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$15
5 дней
Шикарный результат. Андрей четко понял что от него требуется и выполнил работу с минимальными правками. В проекте были реализованы идеи, которые предложил исполнитель. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Работаю второй раз с Андреем, очень дружелюбный и приятный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую!