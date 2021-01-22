Дизайн сайта UI в Figma для турагентства с 3 видами страниц.

Дизайн сайтовЗакрыт81 заявка1284 просмотра
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Нужен стильный и аккуратный дизайн для сайта отделения Турагентства TUI. Блоки и примеры подготовлены, работа только в органичном представлении блоков. На сайте есть: главная страница, страница направления (страны) с подборкой отелей, страница отеля, страница контакты, страница информационная по COVID - 19.  

Дизайн сайтаFigma
3 года назад
guest_16113312721297
3 года в сервисе
Был
3 года назад