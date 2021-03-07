ПОРТФОЛИО
https://www.behance.net/darmons81b862
Дизайн - ключевой момент любого крупного проекта.
Дизайн - то что запоминается с первого взгляда и проводит человека.
Если тебе нужен крутой выдающийся дизайн, тебе нужно обратиться ко мне.
Разработка эксклюзивного дизайна web-сайта, landiang page, интернет-магазина.Добро пожаловать на мою страницу!
Я специализируюсь на разработке дизайна следующих категорий:
1.Landing Page - разрабатываю прототип, делаю эксклюзивный дизайн landing page до 5-7 блоков.
Дизайн landing page от 7 до 16 блоков делаю только по предоставленному вами прототипу.
2. Web-сайт - разрабатываю прототипы, делаю эксклюзивный дизайн:
- небольших сайтов из 4-8 страниц (сайты-визитки);
- многостраничных сайтов с большим объемом контента и сложным функционалом;
- корпоративных сайтов с большим объемом контента и сложным функционалом.
3. Интернет-магазин - разрабатываю прототип и делаю эксклюзивный дизайн небольших интернет-магазинов
с удобной навигацией, упрощающие процесс покупки.
4. Дополнительные услуги:- адаптивный дизайн для вашего сайта (десктопный, планшетный и мобильный);
- редизайн (новый дизайн вашего уже существующего сайта);
- оформление соцсетей и печатной продукции в одном стиле с сайтом.
Со мной вы получите выгодное сотрудничество
КОНТАКТЫ
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VK: dz_off
Instagram: dz.off
ПОРТФОЛИО
https://www.behance.net/darmons81b862