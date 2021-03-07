Стильный дизайн близок, чем ты думаешь

ПОРТФОЛИО

https://www.behance.net/darmons81b862

https://t.me/dzing_port

Дизайн - ключевой момент любого крупного проекта.

Дизайн - то что запоминается с первого взгляда и проводит человека.

Если тебе нужен крутой выдающийся дизайн, тебе нужно обратиться ко мне.

Разработка эксклюзивного дизайна web-сайта, landiang page, интернет-магазина.Добро пожаловать на мою страницу!

Я специализируюсь на разработке дизайна следующих категорий:

1.Landing Page - разрабатываю прототип, делаю эксклюзивный дизайн landing page до 5-7 блоков.

Дизайн landing page от 7 до 16 блоков делаю только по предоставленному вами прототипу.

2. Web-сайт - разрабатываю прототипы, делаю эксклюзивный дизайн:

- небольших сайтов из 4-8 страниц (сайты-визитки);

- многостраничных сайтов с большим объемом контента и сложным функционалом;

- корпоративных сайтов с большим объемом контента и сложным функционалом.

3. Интернет-магазин - разрабатываю прототип и делаю эксклюзивный дизайн небольших интернет-магазинов

с удобной навигацией, упрощающие процесс покупки.

4. Дополнительные услуги:- адаптивный дизайн для вашего сайта (десктопный, планшетный и мобильный);

- редизайн (новый дизайн вашего уже существующего сайта);

- оформление соцсетей и печатной продукции в одном стиле с сайтом.

Со мной вы получите выгодное сотрудничество

КОНТАКТЫ

Telegram: dz_off

VK: dz_off

Instagram: dz.off

ПОРТФОЛИО

https://www.behance.net/darmons81b862

https://t.me/dzing_port