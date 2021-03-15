Дизайн сайта

$240
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка134 просмотра
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Дизайн сайта на тильде

Дизайн сайта
3 года назад
Samlav
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
juliathelaowai
Юлия Щерба 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$240
14 дней
Результатом работы с Юлей очень довольны. Она ответственно относится к работе. Действительно может сделать красивый сайт. Более всего понравилось отношение. После согласования правок и изменений сразу предлагает лучший вариант.
Отличный заказчик! Коммуникация на высоком уровне, задача интересная и познавательная) Приятно было работать вместе, Алексей заинтересован в проекте и всегда обсуждал со мной дизайн и верстку. Рекомендую!