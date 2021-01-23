Заменить фон одностраничного сайта

$15
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка87 просмотров
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Есть сайт. Фон даёт сильный контраст. Нужен более постельный цвет у фона.

3 года назад
Elenakarp77
46 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Yaneloutop98
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$18
1 день
Как всегда отлично! Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству!
Хорошая оплата за такую работу. Отличный заказчик, рекомендую!
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