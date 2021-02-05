Graphic, Web, UI/UX Designer https://www.behance.net/jamzey

Портфолио﻿

Создаю результаты на каждой стадии проектирования, включая задачи UX, пользовательский интерфейс, дизайн взаимодействия и низко - высокоточные прототипы, используя методы дизайн-мышления (Design Thinking).

Комфортен в среде раннего запуска без пользовательских данных или тестирования, ориентирован на детали и добросовестно подхожу к работе.

Свободно работаю с Figma, Photoshop и Illustrator создаю привлекательный адаптивный пользовательский интерфейс, любопытен и трудолюбив в поиске и познании новых инструментов и техник дизайна.