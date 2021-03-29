✅ Дизайн, который тебе понравится! Пишите, будем сотрудничать :)

Привет 👋 Меня зовут Максим и я занимаюсь веб-дизайном. По профессии я строитель дорог и аэродромов, но работаю в сфере культуры — администратором в Коми-Пермяцком национальном театре. Я всегда хотел что-то создавать, и по своей натуре у меня технический склад ума. А что, если скрести техника и творчество? Да это же и есть веб-дизайн.

 Принцип работы

Работаю с Пн-Пт; Выходные Сб и Вс

На связи всегда и готов ответить на любые сообщения в Telegram'е

✏ Рабочие инструменты

Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

 Контактная информация

Telegram — Основная связь

Instagram — Процесс моей работы в актуальном «Дизайн»

Выполнение работ (дизайн, правки)

Предоплата 20% (После принятия главной страницы)

Постоплата 80% (По завершению проекта)

Передача проекта

 Способы оплаты