prilezhnyj

Максим prilezhnyj

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#9989; Дизайн, который тебе понравится! Пишите, будем сотрудничать :)

Привет 👋 Меня зовут Максим и я занимаюсь веб-дизайном. По профессии я строитель дорог и аэродромов, но работаю в сфере культуры — администратором в Коми-Пермяцком национальном театре. Я всегда хотел что-то создавать, и по своей натуре у меня технический склад ума. А что, если скрести техника и творчество? Да это же и есть веб-дизайн.

 Принцип работы

  • Работаю с Пн-Пт; Выходные Сб и Вс
  • На связи всегда и готов ответить на любые сообщения в Telegram'е

✏ Рабочие инструменты

  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator

 Контактная информация

  • Telegram — Основная связь
  • Instagram — Процесс моей работы в актуальном «Дизайн»

 Оплата. Актуальный курс доллара США

  • Выполнение работ (дизайн, правки)
  • Предоплата 20% (После принятия главной страницы)
  • Постоплата 80% (По завершению проекта)
  • Передача проекта

 Способы оплаты

  • Безопасный платеж (Личность подтверждена)
  • Банковский перевод на карту Visa / MasterCard через СБП (СберБанк / Тинькофф)
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать вебдизаин
Максим как всегда четок в работе
Михаил постоянный заказчик. Четкие условия, приятная работа. Всё good 😊
Ответный отзыв
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать редизаин купона
Это уже не первый мой заказ у данного фрилансера, и все всегда превосходно
Всё круто!
Ответный отзыв
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать редизаин
Максим как всегда все сделал идеально.Огромное спасибо ему за это
Уже постоянный мой заказчик. Всегда помогаю. Очередной заказ и всё отлично :)
Ответный отзыв
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать редизаин
Идеальное исполнение, и четкость сроков просто поражает у этого Мастера.
Заказ пришёл, заказ выполнен. Идеальное сотрудничество, своевременная отпала. Работаем дальше :)
Ответный отзыв
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработка по проекту
Работаю с Максимом не первый раз, и уже наверно не третьй даже, такого исполнения и отвественности не видел не где. Спасибо большое
Постоянный заказчик. Как всегда всё супер, работаем дальше :)
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
12 отзывов
$10/час
от $50от 7 дней
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