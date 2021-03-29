✅ Дизайн, который тебе понравится! Пишите, будем сотрудничать :)
Привет 👋 Меня зовут Максим и я занимаюсь веб-дизайном. По профессии я строитель дорог и аэродромов, но работаю в сфере культуры — администратором в Коми-Пермяцком национальном театре. Я всегда хотел что-то создавать, и по своей натуре у меня технический склад ума. А что, если скрести техника и творчество? Да это же и есть веб-дизайн.
Принцип работы
- Работаю с Пн-Пт; Выходные Сб и Вс
- На связи всегда и готов ответить на любые сообщения в Telegram'е
✏ Рабочие инструменты
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
Контактная информация
Оплата. Актуальный курс доллара США
- Выполнение работ (дизайн, правки)
- Предоплата 20% (После принятия главной страницы)
- Постоплата 80% (По завершению проекта)
- Передача проекта
Способы оплаты
- Безопасный платеж (Личность подтверждена)
- Банковский перевод на карту Visa / MasterCard через СБП (СберБанк / Тинькофф)
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Портфолио
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- Дизайн сайта «KEY07»150 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Максим как всегда четок в работе
Ответный отзыв
Михаил постоянный заказчик. Четкие условия, приятная работа. Всё good 😊
$10
10 баллов
4 года назад
Это уже не первый мой заказ у данного фрилансера, и все всегда превосходно
Ответный отзыв
Всё круто!
$15
10 баллов
4 года назад
Максим как всегда все сделал идеально.Огромное спасибо ему за это
Ответный отзыв
Уже постоянный мой заказчик. Всегда помогаю. Очередной заказ и всё отлично :)
$5
10 баллов
4 года назад
Идеальное исполнение, и четкость сроков просто поражает у этого Мастера.
Ответный отзыв
Заказ пришёл, заказ выполнен. Идеальное сотрудничество, своевременная отпала. Работаем дальше :)
$20
10 баллов
4 года назад
Работаю с Максимом не первый раз, и уже наверно не третьй даже, такого исполнения и отвественности не видел не где. Спасибо большое
Ответный отзыв
Постоянный заказчик. Как всегда всё супер, работаем дальше :)
Дизайн сайтов
12 отзывов
$10/час
от $50от 7 дней
нет рейтинга