Нужно сделать вебдизаин

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка134 просмотра

нужно сделать пару правок в вебдизаине 

4 года назад
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

prilezhnyj
Максим 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Максим как всегда четок в работе
Михаил постоянный заказчик. Четкие условия, приятная работа. Всё good 😊

Заявки фрилансеров

prilezhnyj
Максим 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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