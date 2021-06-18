Дизайн интернет-магазина шин и дисков

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Закрыт57 заявок1500 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется дизайн интернет-магазина шин и дисков. Эталон результата который должен получиться www.kolesa-darom.ru (желательно даже лучше)

Какие страницы нужно будет отрисовывать:

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Есть уже готовая большая часть прототипа (но все равно можно ориентироваться на сайт "Колеса Даром"). Сайт будет разрабатываться на OpenCart (нужно учесть это при проработке фильтров, корзины, ЛК). Обязательно нужно показать основные страницы в мобильном варианте. Желательно в Figme.

Дизайн должен быть с соблюдением правил UI/UX. Обязательное соблюдение правил типографики.

Прошу сразу прислать ссылки на дизайн интернет-магазинов похожей тематики (если есть).

ТЗ есть.

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