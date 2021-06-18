Сделать креативный конверсионный лендинг для проекта по демонтажу зданий и домов в Москве. Яркими должны быть как сам дизайн так и креативы. Должны быть анимации, анимированные тексты, эффекты. Особое внимание нужно уделить адаптиву на мобильные ...
Дизайн интернет-магазина шин и дисков
Доброго времени суток!
Требуется дизайн интернет-магазина шин и дисков. Эталон результата который должен получиться www.kolesa-darom.ru (желательно даже лучше)
Какие страницы нужно будет отрисовывать:
Главная
О Компании
Каталог
Акции
Запись на шиномонтаж
Услуги
Типовая посадочная страница
ЛК
Корзина
Контакты
Есть уже готовая большая часть прототипа (но все равно можно ориентироваться на сайт "Колеса Даром"). Сайт будет разрабатываться на OpenCart (нужно учесть это при проработке фильтров, корзины, ЛК). Обязательно нужно показать основные страницы в мобильном варианте. Желательно в Figme.
Дизайн должен быть с соблюдением правил UI/UX. Обязательное соблюдение правил типографики.
Прошу сразу прислать ссылки на дизайн интернет-магазинов похожей тематики (если есть).
ТЗ есть.
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