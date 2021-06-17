Нужно сделать коррекцию

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок862 просмотра

Нужно сделать коррекцию макета в вебверсий

4 года назад
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Маргарита
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
6 дней назад
5 отзывов
4 года назад
Артём
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Динара
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Влада
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Лилия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
13 отзывов
4 года назад
Катарина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Виталий
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
134 отзыва
4 года назад
Илья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
4 года назад
Владимир
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Максим
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
58 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Андрей
 
44 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Эльнар
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов
4 года назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Яна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Дарья
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Павел
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
4 года назад
Миша
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
24 отзыва
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Креативный лендинг для проекта по Демонтажу зданий в Москве и МО

    Сделать креативный  конверсионный лендинг для проекта по демонтажу зданий и домов в Москве. Яркими должны быть как сам дизайн так и креативы. Должны быть анимации, анимированные тексты, эффекты. Особое внимание нужно уделить адаптиву на мобильные ...

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать верстку страницы статьи в виде лендинга

    Мы занимаемся эксклюзивным оборудованием для хранения вина. Делаем винные витрины и шкафы на заказ.  Но совершенно не умеем классно все оформить на сайте, чтобы было вкусно и современно.  Очень нужен опытный UI/UX специалист, ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта для строителя

    Сделать красивый дизайн сайта для строительной компании в скандинавском стиле. Страниц не много (порядка 4). Сделать адаптивный дизайн (десктоп, смартфон). Оцените свою работу. Покажите дизайн схожих ваших работ, желательно в схожей ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта криптообменника

    Необходимо нарисовать дизайн главной страницы криптообменника и кабинета криптообменника. Примеры: https://fixedfloat.com https://changelly.com https://xchange.cash https://coinstart.cc https://matbea.com https://coins.black

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать лендинг для вебинара

    Добрый день! Нужно сделать лендинги для вебинаров. Требования: -ответственность; -грамотность; -внимательность к деталям; -наличие релевантного опыта и портфолио; Пример ожидаемой структуры ...

    Дизайн сайтов63 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать дизайн landing page для платформы software as a service(sass)

    Привет! Нужен дизайнер, который сможет качественно выполнить работу landing page в фигме + адаптив под все устройства. Проект очень серьезный, поэтому пожалуйста прошу не присылать заявки если вы не уверенны в том, что справитесь. ...

    FigmaSASS
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильная версия сайта

    Есть сайт https://da-energo.ru/ мобильная версия которого фактически не рабочая. Пользоваться невозможно. нужно разработать грамотную мобильную версию.

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    4 года назад