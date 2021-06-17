Креативный лендинг для проекта по Демонтажу зданий в Москве и МО

Сделать креативный конверсионный лендинг для проекта по демонтажу зданий и домов в Москве. Яркими должны быть как сам дизайн так и креативы. Должны быть анимации, анимированные тексты, эффекты. Особое внимание нужно уделить адаптиву на мобильные устройства.Нужно изучить конкурентов построить макет с копирайтом. Потом только дизайн.Привязываться к текущему дизайну не нужно.Текущий сайт www.demont.pro