Креативный лендинг для проекта по Демонтажу зданий в Москве и МО

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Закрыт53 заявки1236 просмотров

Сделать креативный  конверсионный лендинг для проекта по демонтажу зданий и домов в Москве. Яркими должны быть как сам дизайн так и креативы. Должны быть анимации, анимированные тексты, эффекты. Особое внимание нужно уделить адаптиву на мобильные устройства.Нужно изучить конкурентов построить макет с копирайтом. Потом только дизайн.Привязываться к текущему дизайну не нужно.Текущий сайт www.demont.pro

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