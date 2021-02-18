Нужно сделать дизаин лендинга и пару подарочных купонов

$60
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка178 просмотров
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сделать дизаин для перехода клиентов на прокладку

3 года назад
guest_15790931231135
Израиль
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
prilezhnyj
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$60
4 дня
Идеальнеишая работа, Максим как всегда выполнил все на высоте.Спасибо ему за это
Очередное сотрудничество с Михаилом. Всё на высшем уровне. Ответственный заказчик :) Работаем дальше. Впереди много интересных проектов ;)