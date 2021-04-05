Symmetry_ads

Владимир Яремчук Symmetry_adsSymmetry_ads
Здравствуйте, меня зовут Владимир и я специалист по рекламе.
Я мастер своего дела, который предоставляет спектр качественных услуг по созданию эффективных рекламных компаний и результативному
продвижению в социальных сетях, с большим опытом работы в Facebook Ads, Google Ads, на площадках Яндекс, Instagram и прочее. Мои основные навыки:
· Настройка и ведение таргетированной рекламы (Facebook/Instagram/Messenge/Audience Network и другие);
· Подготовка и сбор отчетности по результатам проведенных задач по таргетированнной рекламе (Facebook/Instagram/Messenge/Audience Network и другие);
· Привлечение новой аудитории и прогрессирование уже имеющейся (Facebook/Instagram/Messenge/Audience Network и другие);
· Создание различных креативов необходимых в реализации проектов по таргетированной
рекламе (Facebook/Instagram/Messenge/Audience Network и другие);
· Настройка и ведение контекстной рекламы (Яндекс.Директ/Google AdWords/РСЯ);
· Анализ данных и установка аналитиков от Google Analytics, Яндекс.Метрики до Вебмастера и трекеров Keitaro/Binomo и других;
· Продвижение разнообразных интернет ресурсов/услуг/сервисов – интернет магазинов, лендингов и
прочих;
· Создание контент плана;
· Создание рекламного креатива/текстов;
· Генерация лидов на прозрачной и полностью честной основе, весь спектр работ по настройке всегда оплачивается.