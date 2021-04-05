Symmetry_ads

Специалист по рекламе

Здравствуйте, меня зовут Владимир и я специалист по рекламе.

Я мастер своего дела, который предоставляет спектр качественных услуг по созданию эффективных рекламных компаний и результативному

продвижению в социальных сетях, с большим опытом работы в Facebook Ads, Google Ads, на площадках Яндекс, Instagram и прочее. Мои основные навыки:

· Настройка и ведение таргетированной рекламы (Facebook/Instagram/Messenge/Audience Network и другие);

· Подготовка и сбор отчетности по результатам проведенных задач по таргетированнной рекламе (Facebook/Instagram/Messenge/Audience Network и другие);

· Привлечение новой аудитории и прогрессирование уже имеющейся (Facebook/Instagram/Messenge/Audience Network и другие);

· Создание различных креативов необходимых в реализации проектов по таргетированной

рекламе (Facebook/Instagram/Messenge/Audience Network и другие);

· Настройка и ведение контекстной рекламы (Яндекс.Директ/Google AdWords/РСЯ);

· Анализ данных и установка аналитиков от Google Analytics, Яндекс.Метрики до Вебмастера и трекеров Keitaro/Binomo и других;

· Продвижение разнообразных интернет ресурсов/услуг/сервисов – интернет магазинов, лендингов и

прочих;

· Создание контент плана;

· Создание рекламного креатива/текстов;

· Генерация лидов на прозрачной и полностью честной основе, весь спектр работ по настройке всегда оплачивается.