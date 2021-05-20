Вебдизайнер. Создание сайтов на Тильде.

Веб-дизайн.

Разрабатываю макеты сайтов/планеров/трекеров/прайс-листов в Figma, Photoshop.

Создаю сайты под ключ на Tiilda, без привлечения других лиц (самостоятельно настраиваю базовое SEO, подключаю домен, платежные системы, CRM и др.)

Выполняю работу в срок и с пониманием отношусь к любым рабочим вопросам, а т.к я перфекционист – выверяю работу до тех пор, пока не буду довольна результатом.