Анна Чернова AnnaChernova94AnnaChernova94
29 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Вебдизайнер. Создание сайтов на Тильде.
Веб-дизайн.
Разрабатываю макеты сайтов/планеров/трекеров/прайс-листов в Figma, Photoshop.
Создаю сайты под ключ на Tiilda, без привлечения других лиц (самостоятельно настраиваю базовое SEO, подключаю домен, платежные системы, CRM и др.)
Выполняю работу в срок и с пониманием отношусь к любым рабочим вопросам, а т.к я перфекционист – выверяю работу до тех пор, пока не буду довольна результатом.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг на Тильде для спасалона70 просмотров
- Мобильное приложение для приюта73 просмотра
- Дизайны в Figma88 просмотров
- Создание сайтов на Tilda68 просмотров