Дизайн для вашего бизнесса

Здравствуйте, меня зовут Анжелика и я занимаюсь разработкой сайтов на Тильде!

Я закончила колледж в Гонконге в области Медиа дизайна и прошла курсы от школы Тильда, Tilda Pro. На данный момент у меня есть три проекта в портфолио с помощью которых вы можете ознакомиться с моей деятельностью. В действительности, я молодой начинающий дизайнер, но это вовсе не значит что я хуже других, сейчас я не могу доказать свою экспертность цифрами, но я обладаю знаниями, творческим подходом и желанием работать.

Как я разрабатываю сайт?

Анализирую ваших конкурентов, рынок, потребности будущих посетителей сайта и конечно же предоставляю вам возможность сделать сайт максимально функциональным.

Для начала мы предоставлем друг другу референсы, материалы для сайта, дальше создается дизайн прототипа сайта (это скелет самого сайта, как будут росположены те или иные блоки) , после дизайн в Figma, а дальше верстка в Тильде и адаптив.

Переходите на мой сайт для ознакомление с портфолио: http://schteinendesign.tilda.ws/ru

Для обсуждения проекта пишите сюда @esther_vi