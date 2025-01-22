Чим займаюся: front-end розробка. Будь-які задачі в цій сфері: сайт під ключ, допрацювання чужого коду, оптимізація, адаптація тощо
Трішки про себе і мій досвід: Маю достатньо досвіду для того, щоб якісно виконувати задачі. Мій найвагоміший досвід це 2 року в IT команді, що займалася front-end розробкою “під ключ” від звичайних сайтів до повноцінних CMS систем власної розробки(ці роботи є в портфоліо). В команді я займався версткою, налаштуванням робочого процесу і контролем якості продукту, тому до виконання задачі ставлюся максимально відповідально і прискіпливо.
Мої переваги:
Поважаю Ваш час, і гроші, тому беруся тільки за ту задачу в якій впевнений на 100%
До роботи виключно серйозний і прискіпливий підхід
На зв'язку кожного дня
Приємна і продуктивна співпраця
Готовий почати роботу вже зараз
Завжди доводжу проєкт до хепі енду
Технології, які використовую: HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, БЕМ (методологія), Flexbox, Grid, Animations, Bootstrap, Gulp
Програми, які використовую: Visual Studio(якщо проєкт громіздкий), VS Code, Figma, Adobe Photoshop, GitHub
Контакти:
Telegram: https://t.me/StYSiKs
Портфолио
- Сайт для бірж3 просмотра
- Медичний сайт1 просмотр
- Верстка CMS системи1 просмотр
- Криптовалютний сайт1 просмотр
- Криптовалютний сайт1 просмотр
- Класний сайт компанії "під ключ"91 просмотр
- Сайт візитка "під ключ"37 просмотров
- Багатосторінковий сайт компанії "під ключ"63 просмотра
- Верстка сайту машинобудівної компанії22 просмотра
- Верстка сайту для кредитів "Kreditiem"21 просмотр
- Верстка будівельного сайту "Kedstroy"18 просмотров