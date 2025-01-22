Добротна верстка

Чим займаюся: front-end розробка. Будь-які задачі в цій сфері: сайт під ключ, допрацювання чужого коду, оптимізація, адаптація тощо



Трішки про себе і мій досвід: Маю достатньо досвіду для того, щоб якісно виконувати задачі. Мій найвагоміший досвід це 2 року в IT команді, що займалася front-end розробкою “під ключ” від звичайних сайтів до повноцінних CMS систем власної розробки(ці роботи є в портфоліо). В команді я займався версткою, налаштуванням робочого процесу і контролем якості продукту, тому до виконання задачі ставлюся максимально відповідально і прискіпливо.



Мої переваги:

Поважаю Ваш час, і гроші, тому беруся тільки за ту задачу в якій впевнений на 100% До роботи виключно серйозний і прискіпливий підхід На зв'язку кожного дня Приємна і продуктивна співпраця Готовий почати роботу вже зараз Завжди доводжу проєкт до хепі енду



Технології, які використовую: HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, БЕМ (методологія), Flexbox, Grid, Animations, Bootstrap, Gulp

Програми, які використовую: Visual Studio(якщо проєкт громіздкий), VS Code, Figma, Adobe Photoshop, GitHub



Контакти:

Telegram: https://t.me/StYSiKs



