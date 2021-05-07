Создам продающий сайт, подключу аналитику. Переведу сайт на английский или сделаю двуязычный с нуля.

Веб-дизайнер, СЕО-копирайтер и переводчик с английского и французского. Профессионально владею всеми видами перевода. Опыт более 20 лет. В веб-дизайне работаю со многими видами бизнеса (еда и вино, магазины, строительство, туризм и отели, медицина). Владею видеомонтажом (дополнительные возможности при создании сайтов). В фотографии выиграл конкурс газеты "Комсомольская правда".