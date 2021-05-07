Владимир Дудкин arneowebdesignarneowebdesign
43 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создам продающий сайт, подключу аналитику. Переведу сайт на английский или сделаю двуязычный с нуля.
Веб-дизайнер, СЕО-копирайтер и переводчик с английского и французского. Профессионально владею всеми видами перевода. Опыт более 20 лет. В веб-дизайне работаю со многими видами бизнеса (еда и вино, магазины, строительство, туризм и отели, медицина). Владею видеомонтажом (дополнительные возможности при создании сайтов). В фотографии выиграл конкурс газеты "Комсомольская правда".
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Портфолио
- Сайт магазина экзотических фруктов74 просмотра
- Двуязычный сайт для стоматолога106 просмотров
- Сайт фермы "Молочная сказка"94 просмотра
- Сказочное путешествие в Куршевель73 просмотра
Интернет-магазины
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$10/час
от $150от 14 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 6 дней
нет рейтинга