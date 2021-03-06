Kirill_Germanyuk

Кирилл Kirill_Germanyuk

 
24 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Постинг в Инстаграм

    Нужно разместить 300 постов: фото, описание, цены и хэштеги уже готовы, вам нужно только выкладывать посты. Отвечать на комментарии и в директ не нужно, выкладывать истории не нужно, создавать актуальные не нужно.  Работа на постоянной ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать Письмо

    $10

    Нужно написать письмо существующим клиентам салона красоты, о том, что происходит смена названия (ребрендинг). оно будет использоваться для рассылки, простыми словами, можно сделать уклон, что смена названия никак не повлияет на салон, а только ...

    Продающие тексты5 заявок
    Закрыт
    3 года назад